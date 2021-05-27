МОЗ провело перемовини зі США про постачання та виробництво COVID-вакцин

Міністерство охорони здоров'я провело перемовини з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін про співпрацю у постачанні та виробництві вакцин від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Посольство Сполучених Штатів Америки повідомило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин. Мав честь зустрітися з тимчасово повіреною у справах США в Україні, пані Крістіною Квін, директором Всесвітнього підрозділу з ВІЛ СНІД в Україні, директором українського офісу Центру контролю та профілактики захворювань США, паном Езрою Барзілай та партнерами міжнародної місії USAID в Україні, паном Джеймсом Хоупом, паном Беном Зіннером та пані Паолою Павленко. Обговорили спільну співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19, питання вакцинації в Україні та стратегічні напрямки роботи у сфері охорони здоров’я", - написав Ляшко.

Також очільник МОЗ додав. що в ході розмови обговорили розвиток біокластерів, зокрема, можливості трансферу технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись лише вакцинами від COVID-19, та плани щодо продовження медичного реформування галузі.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 26 травня, в Україну прибула перша партія вакцин виробництва Pfizer-BioNTech, закуплена за кошти державного бюджету.

Фото: Фейсбук Віктора Ляшка