Вакцинація після COVID-19: лікарка сказала, скільки треба чекати

Людям, які перехворіли на COVID-19, не варто відкладати вакцинацію на довше ніж 3 місяці.

Як передає Укрінформ, про це сказала медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова під час вебінару щодо вакцинації освітян, трансляція якого відбулася у Фейсбуці.

“Жодної медикаментозної підготовки до вакцинації не потрібно. Потрібно просто купити жарознижувальні, на випадок, якщо потім, після вакцинації, буде реакція. Що стосується перенесеного захворювання, якщо ви хворіли на нежить, то ви вакцинуєтеся після клінічного одужання. Якщо ви хворіли на COVID-19, то ви можете вакцинуватися як по клінічному одужанню, так і через 1-3 місяці. Довше ніж на три місяці я б не відкладала вакцинацію, тому що можна захворіти COVID-19 повторно. Тим більше що з’являються нові штами”, - сказала Булавінова.

Вона наголосила, що щеплення після коронавірусної хвороби безпечне попри різні чутки.

“Вакцинація після перенесеного COVID-19 точно не погіршить ваш стан. Ніякої кризи не буде, хоча у нас це дуже сильно розповсюджувалося деякими медичними професорами і завдало колосальну шкоду вакцинації медпрацівників, оскільки багато медпрацівників перехворіли на COVID-19. І частково такі низькі охоплення (вакцинацією - ред.) серед медпрацівників були пов’язані з тим, що вони боялися вакцинуватися. Почалася всяка міфологія — давайте перевіримо антитіла перед вакцинацією. Жодна країна антитіла (до COVID-19 — ред.) не перевіряє, перед вакцинацією ніхто не робить ПЛР-тести, загальні аналізи крові тощо”, - наголосила експерт.

Булавінова поінформувала також, що на сьогодні відомо, що тривалість імунного захисту після вакцинації від COVID-19 становить 8 місяців, але спостереження цього тривають.

Водночас, за словами експертки, поширюються думки, що цей імунітет зберігатиметься довше.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація від COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого 2021 року. Загалом, за інформацією МОЗ, Україна законтрактувала і до кінця 2021 року має отримати 42 млн доз вакцин - 20 млн доз вакцин Pfizer, 2 млн доз AstraZeneca, 10 млн NovaVax та 1,9 млн доз Sinovac/CoronaVac. А також 8 млн доз вакцин від глобальної ініціативи COVAX.