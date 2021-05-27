Радуцький пояснив, у чому проблема з COVID-паспортами в Україні

Головною проблемою із запуском в Україні паспорта COVID-вакцинації є низький темп імунізації від коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, передає Укрінформ.

Він нагадав, що Євросоюз встановив з 1 липня обов'язковість паспорта вакцинації або паспорта тих, хто перехворів COVID-19.

"Не всі країни з цим погоджуються, але глобально Євросоюз дійшов думки, що здоров'я власних громадян є важливим, тому вони ухвалили таке рішення", — пояснив Радуцький.

У зв'язку з цим Україна також до початку липня розробить свій COVID-сертифікат.

"Україна теж до початку липня розробить свій вакцинний паспорт, щоб поїздки та перебування в інших країнах українців зробити максимально комфортними. Цей паспорт буде повністю узгоджений урядом України з Єврокомісією, щоб його безперешкодно брали прикордонні органи тих країн, куди прямують наші громадяни", — сказав парламентарій.

Радуцький вважає, що технічних проблем із запуском українського паспорта вакцинації не виникне.

"Технічні проблеми не бачу. Бо подивіться, які сервіси запускає наше Мінцифри — "Дія", "Дія City"... Тому я не бачу технічних проблем, щоб наш сертифікат не брався урядами інших країн. Тим паче, що він робиться чітко в узгоджені з цими урядами. І у Міністерства закордонних справ є завдання, щоб наш сертифікат був імплементований та акцептований усіма країнами, де буде вимагатися такий сертифікат", — продовжив він.

Єдина проблема із запуском COVID-сертифіката — низький темп імунізації в Україні, що не дозволить всім охочим оперативно отримати COVID-паспорт.

"Я бачу тільки одну складність — це дуже низькі темпи вакцинації, на мою думку. Новий міністр охорони здоров'я взяв на себе дуже серйозне зобов'язання, що до кінця літа має бути провакциновано 5 млн осіб. Технічна можливість є. З огляду на те, що вже прибула партія Pfizer, і у міністра на кожен день є план із прибуття вакцин на територію України", — зазначив Радуцький.

Він також нагадав про рішення РНБО, згідно з яким до кінця року має бути провакциновано не менше ніж 60% населення країни.

"Тому я бачу складність тільки в темпах вакцинації", — підсумував Радуцький щодо запуску українського паспорта вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Україна використовує для вакцинації препарати розробки компаній AstraZeneca (торгові назви Covishield та SkBio), Pfizer-BioNTech та Sinovac Biotech.

За добу 26 травня в Україні проведено 15 131 щеплення від COVID-19, усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 099 713 щеплень.