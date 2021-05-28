Конгресвумен Каптур обговорила з Байденом посилення енергобезпеки України
Про це повідомили у Твіттері американські журналісти, які супроводжують президента Байдена під час його поїздки до Клівленда, штат Огайо, передає Укрінформ.
«Конгресвумен від 9-го округу штату Огайо Марсі Каптур сказала, що обговорила з президентом США Байденом на летовищі майбутній саміт з російським президентом Володимиром Путіним», - поінформував з місця подій американський репортер Тейлор Поп’єларц.
Per White House pool, #OH9 @RepMarcyKaptur (D) said she spoke with @POTUS Biden on the tarmac about his upcoming summit with Russia President Vladimir Putin.— Taylor Popielarz (@TaylorPopielarz) May 27, 2021
Kaptur co-chairs the Congressional Ukraine Caucus and said she wants to help Ukraine gain energy independence.
Він уточнив, що Капутр, яка є співголовою Українського Конгресового кокусу, «сказала, що хоче допомогти, щоби Україна мала енергетичну незалежність».
Інший журналіст із президентського пулу Стів Герман підтвердив, що Каптур мала розмову з главою Білого дому про Україну.
«На майданчику Міжнародного аеропорту імені Гопкінса в Клівленді конгресвумен Марсі Каптур обговорила з президентом США, як допомогти Україні розвинути енергетичну незалежність», - цитує журналіст конгресвумен Каптур.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден планує провести зустріч з Володимиром Путіним 16 травня в Женеві. Очікується, що серед тем зустрічі порушуватимуться питання російської агресії РФ проти України та протидії США будівництву російського газопроводу Nord Stream 2.
Фото: Doug Mills/The New York Times