Конгресвумен Каптур обговорила з Байденом посилення енергобезпеки України

Про це повідомили у Твіттері американські журналісти, які супроводжують президента Байдена під час його поїздки до Клівленда, штат Огайо, передає Укрінформ.

«Конгресвумен від 9-го округу штату Огайо Марсі Каптур сказала, що обговорила з президентом США Байденом на летовищі майбутній саміт з російським президентом Володимиром Путіним», - поінформував з місця подій американський репортер Тейлор Поп’єларц.

Per White House pool, #OH9 @RepMarcyKaptur (D) said she spoke with @POTUS Biden on the tarmac about his upcoming summit with Russia President Vladimir Putin.



Kaptur co-chairs the Congressional Ukraine Caucus and said she wants to help Ukraine gain energy independence.