Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден провели телефонні переговори в понеділок, 7 червня, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім цього літа.

Про це повідомив під час брифінгу в Білому домі помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я прийшов сюди, на брифінг, з Овального кабінету, де президент Байден розмовляв по телефону з президентом України Зеленським», - зауважив Салліван.

Він поінформував, що ця телефонна розмова була запланована як спілкування з українським лідером перед тим, як президент Байден відправиться до Європи та зустрінеться з Володимиром Путіним у Женеві.

«Вони мали можливість обговорити певною мірою всі питання у відносинах між США й Україною. Крім того, президент Байден мав можливість розповісти президенту Зеленському, що він твердо стоїть на захист суверенітету й територіальної цілісності України та її прагнень», - підкреслив радник президента США.

За словами Саллівана, Байден також сказав президенту Зеленському, що «він з нетерпінням чекає можливості привітати його в Білому домі, тут, у Вашингтоні, цього літа, коли він (Байден – ред.) повернеться з Європи».

Зеленський у свою чергу подякував Байдену за розмову і повідомив, що очікує на зустріч з президентом США.

Дякую @POTUS @JoeBiden за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім @WhiteHouse у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та #США — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021

Як повідомлялося, перша телефонна розмова Зеленського і Байдена була 2 квітня.

Також Укрінформ повідомляв, що президент США Джо Байден планує наступного тижня відвідати Європу, де візьме участь у самітах G7, НАТО, а також США-ЄС. Крім того, 16 червня запланована зустріч президентів США і Росії у Швейцарії.