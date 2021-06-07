Чи потече «Північний потік-2»?

«Північний потік-2» – загроза і для України, і для енергетичної безпеки Європи

Російський «Північний потік-2» з самого початку був не лише енергетичним, а в першу чергу політичним проєктом. Фактично з початком активної фази завершення будівництва газопроводу розпочався і новий етап гібридної агресії Росії проти України, зокрема інформаційної. І головним для Кремля тут є не просто добудувати свій газопровід, а продемонструвати усьому світові своє значення та ставлення, а заодно і втілити план з розколу трансатлантичної солідарності між США та Європою.

Російський президент уже відзвітував про завершення прокладання труб першої нитки газопроводу «Північний потік-2». Про це він повідомив під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 4 червня. Після заяви Путіна акції «Газпрому» цілком прогнозовано почали зростати в ціні. За оцінками російських посадовців, друга нитка газопроводу буде добудована впродовж 1,5 місяця. Вони впевнені, що санкції проти суден, які здійснюють прокладання труб, цьому не завадять.

Як відомо, газопровід «Північний потік-2», вартість якого сягає 12 мільярдів доларів, почали прокладати дном Балтійського моря в обхід України й інших транзитних держав ще у 2018 році, припинивши будівництво через санкції США вже наступного року та відновивши активну фазу будівництва у 2020 році.

Значна частина російського газу в Європу зараз надходить через територію України. Тому будівництво гілки в обхід нашої країни задумувалося саме з позицій політичного тиску й шантажу. Експерти вже відзначають позицію Москви, за якої Путін готовий зберегти за Україною її транзитний статус тільки в тому випадку, якщо зможе впливати на її внутрішню політику. Зараз між Україною та Росією діє кількарічний контракт, який гарантує російський транзит українською газотранспортною системою і дає Україні кілька мільярдів доларів на рік у вигляді оплати за транзит.

Коментуючи ситуацію, президент України В.Зеленський наголосив, що завершення будівництва газопроводу вплине на кардинальне погіршення ситуації та становитиме реальну загрозу для енергетичної безпеки України і Європи. За словами українського президента «все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було», і таким чином Москва отримає черговий важіль тиску на Україну, зокрема «у питанні Донбасу».

Транзитний маршрут російського газу до Європи українською територією дотепер був одним зі стримуючих факторів для посилення агресії та можливого нападу з боку Москви. Але тепер у зв’язку з активною фазою будівництва ситуація може змінитися. Міністр внутрішніх справ України А.Аваков навіть припускає, що на українських магістральних газопроводах, якими російський газ зараз транспортується до Європи, найближчим часом можуть бути влаштовані терористичні акти для того, щоб продемонструвати «ненадійність» України та необхідність якомога швидшого введення нового російського газогону в обхід нашої країни. Про це він заявив, коментуючи заяву Путіна про завершення прокладання першої нитки та готовність до роботи «Північного потоку-2».

Занепокоєння України ситуацією довкола газогону Путін прокоментував словами про те, що Росія не повинна «усіх годувати». Зокрема, сказав він, Росія могла б транзитувати через Україну більше газу, але цьому, мовляв, перешкоджає сама Україна, бо не має з Росією «нормальних відносин». Та поняття «нормальності» у Кремля і решти цивілізованого світу не лише не збігаються, а навіть кардинально розходяться. Якщо другу нитку газогону «Північний потік-2» з Росії до Німеччини таки добудують, то Україна втратить не лише доходи від транзиту, а й зіткнеться з непростими викликами, серед яких – і можливе посилення російської агресії.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не продовжувати санкції проти компанії-оператора російського газового проєкту, аргументуючи це недоцільністю та навіть контрпродуктивністю, оскільки газопровід вже практично добудований. Не маючи бажання псувати відносини з Європою, зокрема Німеччиною, яка безпосередньо залучена в цьому проєкті, Байден все ж наголосив, що від самого початку відстоює позицію проти «Північного потоку-2».

Скасування американських санкцій, на думку частини конгресменів США, зокрема республіканців, стало таким собі омріяним «подарунком» для Путіна та суперечить неодноразово озвученій незгоді Білого дому з добудовою газопроводу. До Конгресу США вже надійшов відповідний законопроєкт про негайне відновлення санкцій проти газопроводу «Північний потік-2». Американська сенаторка-демократка Джин Шахін, перебуваючи в Україні з візитом, відзначила, що «Північний потік-2» – це загроза і для України, і для енергетичної безпеки Європи, бо це дає в руки Росії зброю, яку вона може використати проти Європи, тому пошук шляхів протистояння завершенню будівництва «Північного потоку-2» і запуску газопроводу в роботу триває.

Експерти розглядають варіант, коли будівництво «Північного потоку-2» вдасться загальмувати та відтермінувати до майбутніх виборів у Німеччині, де «зелені» мають гарні шанси на успіх. За таких умов добудову газогону може бути зупинено. До того ж, перед запуском газопровід має отримати необхідні ліцензії для роботи, що також відстрочить процес, а, можливо, й змінить настрої країн, залучених до процесу будівництва.

На тому, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» має припинитись, неодноразово заявляли представники німецької опозиційної партії Зелених. Зокрема, перебуваючи у Києві під час візиту, голова партії Зелених Роберт Габек назвав це своєю стратегічною метою та підкреслив, що навіть якщо будівництво газопроводу, що має з’єднати Росію та Німеччину дном Балтійського моря, все ж завершиться, його запуск суперечитиме вимогам Третього енергетичного пакету ЄС.

Раніше Німецький союз охорони природи та біорізноманіття звернувся з позовом до адміністративного суду Гамбурга проти будівництва газогону «Північний потік-2». Позов проти будівництва газопроводу подала й німецька природозахисна організація Deutsche Umwelthilfe. Екологи вимагають заморозити проєкт та провести повноцінну перевірку можливого шкідливого впливу введення в дію російського газопроводу. За прогнозами екологів, трубопровід буде щороку призводити до значних викидів вуглекислого газу, а також до змін клімату через викиди метану під час видобування, переробки і транспортування газу.

Незважаючи на подальший перебіг подій, беззаперечним є те, що російський газопровід не лише екологічно, а й політично шкідливий, адже зробить Європу ще більш залежною від російських енергоносіїв, а заодно – і російського впливу.

Тарас Попович