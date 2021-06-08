Санкційні списки слід розширити новими іменами з оточення Путіна й Лукашенка - експерт

Російський аналітик, політемігрант Ілля Заславський пропонує значно розширити коло кремлівських олігархів, які підлягають санкціям за підтримку Путіна та Лукашенка.

Як повідомляє Укрінформ, про це Заславський сказав у виступі на міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

«Потрібно більше імен для санкційних списків на Заході. Нещодавно я написав звіт, згідно з яким кремлівські олігархи мають підпасти під санкції адміністрації Джо Байдена. Я їх називаю «кремлегархи»… Це кремлегархи з Альфа-банку, Трансмашхолдингу, інші. Що стосується Білорусі, це Дмитро Риболовлєв, який має з Лукашенком безпосередні зв’язки, Михайло Гуцерієв, який зараз фактично рятує Лукашенка, і багато інших імен», - зазначив Заславський.

За його словами, настав час принципово змінити санкційний підхід до Росії та Білорусі.

Читайте також: Президент Європарламенту закликає посилити санкції проти Росії

«Треба перестати дивитися на одне й те саме коло наближених до Путіна людей - Ротенберг, Ковальчуки… Треба говорити також про нові імена, їх десятки й десятки, які мають підпасти під санкції. А інакше це просто буде «засудження та занепокоєння» і «нахмурене чоло». Таке не має продовжуватися після того, як диктатори впродовж десятиріч показували свою реальну природу», - підкреслив експерт.

Ілля Заславський – російський політичний емігрант, викривач системи клептократії, яка склалася в РФ, старший аналітик Free Russia Foundation, керівник проєкту Underminers.info (Вашингтон, США).