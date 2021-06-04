Від РФ слід очікувати вибіркового характеру ведення війни - Горбулін

Від Москви слід очікувати вибіркового, осередкового характеру ведення війни і застосування військ: це автономні диверсії, точкові вогневі атаки й приховані напади на елементи інфраструктури та інформаційні системи.

Про це пише голова наглядової ради Українського інституту досліджень безпеки, перший віцепрезидент Національної академії наук України академік Володимир Горбулін у своїй статті для Укрінформу "Технологічне переозброєння України як щит від російської агресії".

Як зазначає Горбулін, "...не можна виключати, що російська війна проти України в майбутньому здатна трансформуватися в масштабну і глобальну. Водночас сучасний світ настільки взаємопов'язаний, що, швидше за все, від Москви слід очікувати вибіркового, осередкового характеру ведення війни і застосування військ. Це автономні диверсії, точкові вогневі атаки й приховані напади на елементи інфраструктури та інформаційні системи".

На його думку, "війна, скоріше, матиме хвилеподібний локальний характер, вестиметься не проти всієї України (з її силами оборони і національним опором, що готується), а проти політичних лідерів, окремих громадських діячів або груп населення. Тобто, об'єктами майбутніх атак у першу чергу можуть виявитися не тільки Збройні сили, а й цивільна інфраструктура, банки і системи зв'язку, окремі групи населення. У тому числі, шляхом вдалого застосування медійних ресурсів і підривної роботи в соцмережах".

За словами Горбуліна, якщо говорити про застосування військового важеля, то не тільки українські реалії, а й інші воєнні конфлікти останніх років демонструють успіх масового застосування відносно недорогих, високотехнологічних озброєнь. При цьому найбільш імовірними умовами сучасної всеосяжної воєнної активності стане ліквідація такого поняття, як "лінія фронту", а також масове застосування тактичних (оперативно-стратегічних) ударних елементів і автономних підрозділів. Це збільшує для України ризики локальних диверсій або операцій, включаючи, наприклад, проникнення диверсійно-розвідувальних груп з боку білоруського кордону і десантно-штурмових – з морської акваторії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський висловив переконанння, що світ не готовий до нової повномасштабної війни, і Росія не може піти на повномасштабну та потужну ескалацію проти України.

Росія сконцентрувала на кордоні з Україною понад 100 тис. військовослужбовців, стягнула важке озброєння та розгорнула військові шпиталі. Такий розвиток подій викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародного співтовариства.

Пізніше Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань".

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що відбулося лише незначне зменшення кількості російських військ в окупованому Криму, а вздовж кордонів такого скорочення не помітно.