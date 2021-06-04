Євросоюз нагадав РФ, що Україна має встановити контроль над своїм кордоном
Як передає кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 3 червня.
"Мінський комплекс заходів включає зобов’язання щодо відновлення Україною повного контролю над усім своїм міжнародним кордоном. Таким чином, ефективний та всебічний моніторинг цього кордону є невід'ємною частиною стійкого політичного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання.
На цьому тлі у Євросоюзі вказали про свою підтримку розширення спостережної місії ОБСЄ на усі прикордонні пункти на російсько-українському державному кордоні, а також для контролю території між цими пунктами
У цьому зв’язку у ЄС також висловили розчарування, що через позицію Російської Федерації не вдалося досягти консенсусу щодо звичного продовження на чотири місяці мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску у "Гуково" та "Донецьк". Продовження з ініціативи РФ мандату місії лише на два місяці "негативно позначиться на плануванні операцій та ефективному управлінні Місії та є кроком назад з точки зору пошуку стійкого мирного врегулювання конфлікту".
Окремо у Євросоюзі заявили, що шкодують з приводу того, що Росія, через два місяці після незвичного нарощування військ біля кордону з Україною та в окупованому Криму, досі не взяла участь у механізмах зниження ризиків за Віденським документом. Євроспільнота також поновила заклик до РФ виконати її ж зобов’язання за цим документом ОБСЄ від 2011 року.
Фото: ДПСУ