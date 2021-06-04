Євросоюз нагадав РФ, що Україна має встановити контроль над своїм кордоном

Євросоюз нагадав РФ, що Україна має встановити контроль над своїм кордоном

Укрінформ
Євросоюз нагадав Росії, що Мінський комплекс заходів передбачає відновлення Україною повного контролю над усією протяжністю її кордону з РФ.

Як передає кореспондент Укрінформу, це відбулося під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 3 червня.

"Мінський комплекс заходів включає зобов’язання щодо відновлення Україною повного контролю над усім своїм міжнародним кордоном. Таким чином, ефективний та всебічний моніторинг цього кордону є невід'ємною частиною стійкого політичного врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання.

Читайте також: Україна продовжить нарощувати систему охорони кордону з Білоруссю - ДПСУ

На цьому тлі у Євросоюзі вказали про свою підтримку розширення спостережної місії ОБСЄ на усі прикордонні пункти на російсько-українському державному кордоні, а також для контролю території між цими пунктами

У цьому зв’язку у ЄС також висловили розчарування, що через позицію Російської Федерації не вдалося досягти консенсусу щодо звичного продовження на чотири місяці мандату Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску у "Гуково" та "Донецьк". Продовження з ініціативи РФ мандату місії лише на два місяці "негативно позначиться на плануванні операцій та ефективному управлінні Місії та є кроком назад з точки зору пошуку стійкого мирного врегулювання конфлікту".

Читайте також: Через позицію Росії мандат місії ОБСЄ продовжили на скорочений термін — МЗС

Окремо у Євросоюзі заявили, що шкодують з приводу того, що Росія, через два місяці після незвичного нарощування військ біля кордону з Україною та в окупованому Криму, досі не взяла участь у механізмах зниження ризиків за Віденським документом. Євроспільнота також поновила заклик до РФ виконати її ж зобов’язання за цим документом ОБСЄ від 2011 року.

Фото: ДПСУ

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-