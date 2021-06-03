Україна продовжить нарощувати систему охорони кордону з Білоруссю - ДПСУ

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявляє, що Україна продовжить нарощувати систему охорони кордону поблизу Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Голова Держприкордонслужби здійснив робочу поїздку на кордон з Республікою Білорусь та перевірив уже впроваджені заходи з посилення цієї ділянки і визначив завдання для нарощення системи охорони кордону.

З борта патрульного вертольота Н125 Дейнеко здійснив повітряний моніторинг кордону по ділянці Житомирського прикордонного загону. Крім того, він перевірив, як здійснюється охорона «зеленої» ділянки державного рубежу та проходять роботи з позначення кордону на місцевості.

«Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки, в тому числі і меж зони відчуження. І хоч на сьогодні обстановка на кордоні з Республікою Білорусь стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні та інженерні можливості. Ми маємо забезпечити національну безпеку України від усіх можливих загроз», - наголосив Дейнеко.

Він додав, що Держприкордонслужба враховує всю інформацію, що може вплинути на охорону кордону, і максимально задіює всі необхідні ресурси.

Дейнеко перевірив використання прикордонниками безпілотників та патрульних катерів, а також проінспектував стан охорони кордону в межах зони відчуження на ділянці відділу «Іванків».

Під час поїздки був детально обговорений порядок взаємодії між Житомирським і Чернігівським прикордонними загонами. Окрему увагу прикордонники приділили посиленню ділянок кордону з Білоруссю підрозділами швидкого реагування, зокрема, 10-го Окремого загону оперативного реагування «ДОЗОР».

У пункті пропуску «Вільча» голова Держприкордонслужби перевірив, як відбуваються пропускні операції.

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Як повідомляв Укрінформ, секретар РНБО України Олексій Данілов та головний радник Президента Литви з питань національної безпеки Даріус Кулєшюс обговорили загострення на українсько-білоруському кордоні напередодні військових навчань РФ та Білорусі.