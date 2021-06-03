Україна продовжить нарощувати систему охорони кордону з Білоруссю - ДПСУ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Голова Держприкордонслужби здійснив робочу поїздку на кордон з Республікою Білорусь та перевірив уже впроваджені заходи з посилення цієї ділянки і визначив завдання для нарощення системи охорони кордону.
З борта патрульного вертольота Н125 Дейнеко здійснив повітряний моніторинг кордону по ділянці Житомирського прикордонного загону. Крім того, він перевірив, як здійснюється охорона «зеленої» ділянки державного рубежу та проходять роботи з позначення кордону на місцевості.
«Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки, в тому числі і меж зони відчуження. І хоч на сьогодні обстановка на кордоні з Республікою Білорусь стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні та інженерні можливості. Ми маємо забезпечити національну безпеку України від усіх можливих загроз», - наголосив Дейнеко.
Він додав, що Держприкордонслужба враховує всю інформацію, що може вплинути на охорону кордону, і максимально задіює всі необхідні ресурси.
Дейнеко перевірив використання прикордонниками безпілотників та патрульних катерів, а також проінспектував стан охорони кордону в межах зони відчуження на ділянці відділу «Іванків».
Під час поїздки був детально обговорений порядок взаємодії між Житомирським і Чернігівським прикордонними загонами. Окрему увагу прикордонники приділили посиленню ділянок кордону з Білоруссю підрозділами швидкого реагування, зокрема, 10-го Окремого загону оперативного реагування «ДОЗОР».
У пункті пропуску «Вільча» голова Держприкордонслужби перевірив, як відбуваються пропускні операції.
Як повідомляв Укрінформ, секретар РНБО України Олексій Данілов та головний радник Президента Литви з питань національної безпеки Даріус Кулєшюс обговорили загострення на українсько-білоруському кордоні напередодні військових навчань РФ та Білорусі.