Президентський законопроєкт змінить систему тіньових відносин олігархів і політиків - ОП

Законопроєкт про деолігархізацію, ініційований Президентом Володимиром Зеленським, передбачає радикальну зміну традиційної системи тіньових взаємовідносин між олігархами і публічними політичними суб'єктами.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

"Президентський законопроєкт про деолігархізацію вже в парламенті. Цей законопроект, по суті, радикально змінює традиційну систему тіньових взаємовідносин між олігархами і публічними політичними суб'єктами. Як мінімум, декларуванню підлягатиме сам факт контактів між олігархом і вищими чиновниками, депутатами, суддями, володарями вищих військових звань, керівниками політичних органів", - сказав він.

За словами Подоляка, законопроєкт передбачає, що кожен із учасників таких контактів повинен буде подати декларацію про них - місце, час і зміст зустрічі, і суспільство від початку володітиме інформацією про комунікації.

Також він поінформував, що олігархам буде заборонено брати участь у приватизації і фінансувати - прямо або опосередковано - політичні партії.

Подоляк вважає, що до Зеленського "ніхто в українській політиці навіть не намагався робити подібних кроків, спрямованих на чітке юридичне визначення явища і подальший демонтаж олігархічної системи".

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"Тривалий час олігархи та пов'язані з ними особи займали особливе становище в нашій політиці і в економіці. Вони не підлягали законові, фактично купували політиків, депутатів і суддів. Вони могли за допомогою своїх ресурсів шантажувати державу і вибивати для себе суспільні ресурси. Тепер усе це буде заблоковано. А якщо хтось із олігархів або політиків, які звикли працювати на олігархів, протидіятиме цьому, то отримає від держави дуже жорстку відповідь", - зазначив Подоляк.

У той же час він підкреслив, що така "відповідь" буде "не відразу і не в повному обсязі".

"Оскільки сьогодні закладено тільки першу цеглину нової системи відносин. Далі - потрібно відпрацювати логістику, внести відповідні зміни до інших нормативних актів, ухвалити ще декілька найважливіших законів з цієї тематики, привчити суспільство і насамперед еліти до нових правил", - пояснив радник керівника Офісу глави держави.

Подоляк заявив, що ще на етапі підготовки президентського законопроєкту про деолігархізацію і внесення його до парламенту проти документа вже оформилася "де-факто коаліція дуже різноманітних суб'єктів".

"Тих, хто завжди отримував вигоду від зв'язків з олігархами. Колишні депутати й експрокурори з особистим багатством, яке неможливо пояснити за законом. Старі політики, які не можуть навіть уявити політику без олігархічного впливу. Чого хоче ця коаліція? Просто залишити все як є. Щоб можна було й надалі заробляти на зв'язках із олігархами, на торгівлі політичними та посадовими рішеннями. Цього більше не буде. В результаті цієї законодавчої ініціативи Президента в комплексі з іншими інструментами олігархічна система буде ліквідована", - запевнив радник глави ОП.

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Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів, і створення Реєстру олігархів. Серед ознак олігарха наводиться значний вплив на засоби масової інформації.