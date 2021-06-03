Зеленський пропонує Раді створити Реєстр олігархів

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді створити Реєстр осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Як передає Укрінформ, про це йдеться у законопроєкті №5599 “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)”, текст якого з’явився на сайті парламенту.

Так, згідно з положеннями документа, рішення про визнання особи олігархом ухвалюватиме Рада національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України. Таке рішення після введення його в дію указом Президента буде підставою для включення особи до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

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Доступ до Реєстру олігархів має забезпечуватися цілодобово; реєстр буде розміщений на сайті РНБО. Він міститиме: рішення РНБО та обставини, які обґрунтовують прийняття такого рішення; прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи; декларації про контакти з особою та її представниками.

У випадку контакту публічного службовця з особою, включеною до реєстру, або її представником, такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти. Під контактом розуміється зустріч та розмова (у тому числі проведені онлайн) будь-якого змісту, крім випадків, якщо такий контакт відбувся у ході участі публічних службовців разом з олігархом в офіційних заходах у прямій трансляції, судових засіданнях; офіційних заходах, інформація про які (із зазначенням повного переліку учасників та предмета обговорення) розміщена на офіційному вебсайті органа державної влади.

Обов’язок подання декларації поширюється на Президента України, голову Верховної Ради України та його заступників, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, членів Кабміну, першого заступників та заступників міністрів, голову Служби безпеки України та його заступників, генерального прокурора та його заступників, голову Національного банку України та його заступників; суддів Конституційного Суду, керівника постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його першого заступника та заступників; секретаря РНБО та його заступників; голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, голову Фонду державного майна України та його заступників, голову Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників, директора Національного антикорупційного бюро України та його заступників, директора Державного бюро розслідувань та його заступників, директора Бюро економічної безпеки України та його заступників. Також повідомлення про контакт повинні будуть подавати держслужбовці категорії “А”, голови місцевих держадміністрацій та їхні заступники, військовослужбовці тощо.

Рішення про виключення з Реєстру особи, визнаної олігархом, ухвалюється у випадку встановлення факту відсутності у такої особи не менше двох ознак. Ознака значного впливу на засоби масової інформації не вважається відсутньою у випадку, якщо статус бенефіціара (контролера) відповідного засобу масової інформації перейшов від особи, включеної в Реєстр, до пов'язаної з нею особи або особи, яка не володіє бездоганною діловою репутацією.

Закон про олігархів набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності і втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді встановити ознаки, за якими особу можна буде віднести до категорії олігархів.

Фото: Офіс Президента