Текст законопроєкту про олігархів з'явився на сайті Ради

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді встановити ознаки, за якими особу можна буде віднести до категорії олігархів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у законопроєкті №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", текст якого з’явився на сайті парламенту.

Так, олігархом вважатиметься особа, яка має значну економічну або політичну вагу в суспільному житті. Ознаками для віднесення особи до категорії олігархів пропонується визначити: участь у політичному житті; значний вплив на засоби масової інформації; наявність у власності суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього Закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище.

Крім того, підтверджена вартість активів такої особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) повинна перевищувати один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначається, що вартість активів здійснюється сукупно за розмірами активів особи та суб'єктів господарювання, де вона виступає бенефіціаром, але при цьому до розрахунку не включаються активи у ЗМІ.

Згідно з документом, особа вважатиметься такою, яка відповідає ознаці участі у політичному житті, якщо вона займає низку посад в органах влади (Президент, Голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр чи член Кабміну, керівник центрального органу виконавчої влади тощо), та/або пов’язана з такими посадовцями, та/або обіймає посаду у керівних органах політичної партії, та/або фінансувала діяльність політичної партії, політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Під значним впливом на засоби масової інформації розуміється, що особа є бенефіціаром засобу/засобів масової інформації, та/або є контролером засобу/засобів масової інформації, та/або була бенефіціаром або контролером засобу/засобів масової інформації станом на дату набрання чинності цим Законом, однак втратила такий статус до дня введення цього Закону в дію (у випадку, якщо бенефіціаром або контролером такого ЗМІ стала пов'язана особа або особа, яка не має бездоганної ділової репутації).

Вважається, що покупець має бездоганну ділову репутацію за умови відсутності будь-якої з наступних ознак:

наявність в особи судимості, яка не погашена та не знята в установленому законом порядку;

застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);

включення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом 10 років після її виключення з нього);

позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);

придбання (намір придбати) засобу масової інформації за ціною, яка є істотно нижчою від ринкової, або за рахунок коштів, джерело походження яких не є документально підтвердженим;

істотні та/або систематичні порушення особою вимог законодавства про засоби масової інформації, банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок.

Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію.