Президент вніс у Раду законопроєкт про олігархів

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію.

Проєкт закону №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" зареєстрований на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Згідно з інформацією у картці проєкту, він визначений Президентом як невідкладний.

Текст документа наразі відсутній.

Як повідомляв Укрінформ, 15 квітня Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.