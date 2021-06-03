Крім закону про статус олігархів, потрібні додаткові важелі — Данілов
Як передає Укрінформ, про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "Українській правді".
«Внесений главою держави законопроєкт – перший і тому найважливіший крок на шляху до реалізації завдання стосовно повного демонтажу олігархічної системи. Цей крок безпрецедентний в історії України і, без перебільшення, вирішальний для її сучасності і майбутнього. Але оскільки корупційна олігархічна система послідовно і системно будувалася протягом трьох десятиріч, її неможливо зламати одразу, тому необхідним є комплексний підхід», - зазначив Данілов.
Він підкреслив, що стоїть питання про створення додаткових законодавчих важелів, які дозволять ефективно ліквідувати політико-економічний вплив олігархів.
Йдеться, за словами секретаря РНБО, про необхідність врегулювання на законодавчому рівні питань щодо лобізму, удосконалення регулювання трансферного ціноутворення, посилення безпеки зовнішніх і внутрішніх інвестицій як складової національної економічної безпеки, впровадження ефективних антитрастових заходів протидії діяльності олігархічних монополій, захисту інвестицій шляхом впровадження ефективних інструментів незалежного судового контролю.
На думку очільника Радбезу, сформована таким чином законодавча база дозволить захистити вітчизняну економіку і стане основою захисту національних інтересів.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський вніс 2 червня на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію.
Проєкт закону №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" зареєстрований на сайті парламенту. Згідно з інформацією у картці проєкту, він визначений Президентом як невідкладний.