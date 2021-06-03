Крім закону про статус олігархів, потрібні додаткові важелі — Данілов

Внесений Президентом законопроєкт щодо статусу олігарха є важливим кроком на шляху деолігархізації, але цей процес потребує додаткових законодавчих важелів.

Як передає Укрінформ, про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "Українській правді".

«Внесений главою держави законопроєкт – перший і тому найважливіший крок на шляху до реалізації завдання стосовно повного демонтажу олігархічної системи. Цей крок безпрецедентний в історії України і, без перебільшення, вирішальний для її сучасності і майбутнього. Але оскільки корупційна олігархічна система послідовно і системно будувалася протягом трьох десятиріч, її неможливо зламати одразу, тому необхідним є комплексний підхід», - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що стоїть питання про створення додаткових законодавчих важелів, які дозволять ефективно ліквідувати політико-економічний вплив олігархів.

Йдеться, за словами секретаря РНБО, про необхідність врегулювання на законодавчому рівні питань щодо лобізму, удосконалення регулювання трансферного ціноутворення, посилення безпеки зовнішніх і внутрішніх інвестицій як складової національної економічної безпеки, впровадження ефективних антитрастових заходів протидії діяльності олігархічних монополій, захисту інвестицій шляхом впровадження ефективних інструментів незалежного судового контролю.

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На думку очільника Радбезу, сформована таким чином законодавча база дозволить захистити вітчизняну економіку і стане основою захисту національних інтересів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський вніс 2 червня на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію.

Проєкт закону №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" зареєстрований на сайті парламенту. Згідно з інформацією у картці проєкту, він визначений Президентом як невідкладний.