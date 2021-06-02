Зеленський скликає 4 червня РНБО - розглянуть вісім питань

У п’ятницю, 4 червня, відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

“Президент України Володимир Зеленський затвердив порядок денний засідання Ради національної безпеки і оборони України, який складається з 8 питань, поданий Секретарем РНБО Олексієм Даніловим”, - ідеться у повідомленні.

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Серед іншого, планується обговорити питання щодо поглиблення співробітництва з НАТО та заслухати звіти щодо виконання рішень РНБО тощо.

Як повідомляв Укрінформ, попереднє засідання РНБО відбулося 14 травня. Тоді було застосовано персональні санкції до 557 так званих «злодіїв у законі» та затверджено Стратегію кібербезпеки України на 5 років.