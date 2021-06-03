Зеленський пропонує заборонити олігархам брати участь у великій приватизації

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді заборонити олігархам брати участь у великій приватизації.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у законопроєкті №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", текст якого з’явився на сайті парламенту.

Згідно з документом, особи, які були включені до Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), не матимуть права бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

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Олігархам також буде заборонено здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій. Особи, які включені до Реєстру олігархів, зобов'язані будуть подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів, та створення Реєстру олігархів.

Закон про олігархів набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності і втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.