У рамках «Великої приватизації» до продажу готують сім об'єктів - Шмигаль

У рамках президентської програми «Велика приватизація» до продажу готують сім об'єктів.

Про це Прем'єр-міністрДенис Шмигаль повідомив на відкритті Міжнародного інвестиційного форуму «UkraineInvest Talks Dnipro», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фонд держмайна працює, мала приватизація повністю відбувається і триває цього року. Велика приватизація – сім об'єктів", - сказав Шмигаль та додав: "Документи підготовлені. Все буде відбуватися через аукціони в Інтернеті. Добрий приклад – минулорічний готель «Дніпро», який був приватизований за надзвичайно добрі гроші і показав капіталізацію нерухомості та майна в нашій державі».

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Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявляв про те, що уряд розраховує на те, що запланований продаж великих державних підприємств дасть змогу збільшити надходження до бюджету до 12 млрд грн у 2021 році.