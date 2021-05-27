Шмигаль відкрив форум UkraineInvest Talks Dnipro та анонсував меморандуми з ЄБРР та USAID

Українська влада наступного тижня підпише меморандум щодо розвитку інфраструктури фондового ринку з ЄБРР, Американською торговельною палатою та USAID.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на відкритті Міжнародного інвестиційного форуму «UkraineInvest Talks Dnipro», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми працюємо над розвитком інфраструктури фондового ринку. Буквально наступного тижня підпишемо меморандум із Європейським банком реконструкції та розвитку, з Американською торговельною палатою і USAID про розвиток та закупівлі, там доволі значні гроші передбачені для клірингової системи для розвитку фондового ринку в Україні», - наголосив Шмигаль.

За його словами, наповнювати фондовий ринок можна буде за допомогою низки інструментів, у тому числі йдеться про запровадження накопичувальної пенсійної системи, вже є готовий законопроєкт, узгоджений із парламентським профільним комітетом.

«Будемо далі просити комітети та зал парламенту підтримати такий законопроєкт. І це власне протягом 10-15 років у розвинених країнах, Україна не є виключенням, дасть ресурс інвестиційний у розмірі орієнтовно до 50 млрд доларів. Це будуть ресурси, накопчені з ось цих недержавних пенсійних фондів», - сказав Прем'єр.

Форум «UkraineInvest Talks Dnipro» спрямований на популяризацію інвестиційного середовища в регіонах України. Серед учасників заходу - міські голови, представники бізнес-спільноти, міжнародних фінансових організацій та експертного середовища.

Серед ключових тем - інвестиційна політика та розвиток регіонів, інвестиційні стимули для проектів зі значними інвестиціями, досвід інвесторів, які працюють в регіоні, побудова «інвестиційних мостів» між українськими регіонами та світом.

Планується, що участь у заході в онлайн форматі візьмуть понад 500 слухачів з понад 20 країн світу.

Захід «UkraineInvest Talks: Dnipro» організовано урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest спільно з Міською радою Дніпра та Агентством розвитку Дніпра в партнерстві з Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Як повідомляв Укрінформ, глава уряду 27 травня перебуває з робочої поїздкою у Дніпропетровській області.