Експерти очікують відновлення ринку M&A в Україні у другій половині року

Відповідно до нового звіту Aequo та Mergermarket, активність ринку злиттів і поглинань (M&A) в Україні зросте у другій половині 2021 року.

Про це йдеться у пресрелізі юридичної фірми Aequo, що є в розпорядженні Укрінформу.

Звіт «Catching the rebound: M&A in Ukraine» висвітлює ключові тенденції M&A в Україні в умовах CОVID-19, а також перспективи розвитку українського ринку злиттів і поглинань у 2021 році та пізніше.

Зазначається, що загальна вартість публічних M&A угод в Україні знизилася до 171 млн євро у 2020 році, що є найнижчим річним показником із 2015 року.

"Тим часом з точки зору кількості угод ринок продемонстрував більшу стійкість, оскільки інвестори продовжували фінансувати менші за вартістю угоди. В 2020 році в Україні було укладено 54 угоди, що перевищило річні показники, зафіксовані в період з 2014 по 2017 роки, хоча й менше, ніж 87 угод, укладених у 2019 році", - йдеться у пресрелізі.

"M&A активність в Україні відповідає світовим трендам та йде по кривій пандемії, як і в інших країнах. Під час локдауну на початку весни ми спостерігали, як клієнти ставали надзвичайно обережними. Однак, починаючи з червня (2020 року - ред.), активність почала відновлюватися", – зазначає Анна Бабич, партнерка та керівниця практики M&A в Aequo.

У компанії зазначили, що у зменшенні угод в Україні важливу роль відіграло скорочення іноземних інвестицій. Якщо у 2019 році майже дев'ять з кожних десяти M&A доларів, інвестованих в Україні, надходили від іноземних компаній, то в 2020 році інвестиції від них становили лише 52% розкритої вартості угод.

У більшості угод українські компанії торік були активнішими, стверджує Денис Лисенко, керуючий партнер Aequo.

Найбільшою українською угодою у 2020 році, вартість якої була публічно оголошена, стало придбання готелю «Дніпро» компанією Smartland у держави за 36 млн євро.

"Цей продаж свідчив про значну тенденцію, яка зараз спостерігається в Україні: запланована приватизація великої кількості державних активів", - прокоментували в Aequo.

Торік, за даними звіту, було здійснено лише шість угод за участю фондів прямих інвестицій, що є на чотири менше, ніж у 2019 році. Однак, загальна вартість угод становить 13 млн євро, що демонструє річне зростання на 22%.

На українському ринку M&A в 2019-2020 роках домінував сектор ТМТ(телекомунікації, медіа і технології) - на нього припадало 21% кількості та 58% вартості угод. На думку експертів, цей тренд, імовірно, продовжиться, "оскільки пандемія посилила значення технологічної галузі для розвитку світової економіки".

Як повідомляв Укрінформ, за 2019 рік в Україні було задекларовано 80 угод у сфері злиттів та поглинань на 1,19 млрд євро, що є найвищим річним показником із 2013 року.