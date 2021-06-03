Законопроєкт Зеленського пропонує визначати осіб, які пов'язані з олігархами

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді ввести поняття пов'язаної особи.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у законопроєкті №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", текст якого з’явився на сайті парламенту.

Згідно з документом, пов'язана особа – це особа, яка прямо або опосередковано володіє часткою (правом голосу) у суб'єкті господарювання, часткою або правом голосу у якому прямо або опосередковано володіє особа, щодо якої визначається пов'язаність, а також інша особа, яка визнається пов'язаною особою відповідно до правил, встановлених Податковим кодексом України.

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Законопроєкт пропонує враховувати наявність у власності пов'язаних осіб засобів масової інформації при встановленні статусу олігарха.

Як повідомлялося, 2 червня Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про деолігархізацію. Положення документа передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів, та створення Реєстру олігархів. Серед ознак олігарха наводиться значний вплив на засоби масової інформації.

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Закон про олігархів набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності і втрачає чинність через 10 років з дня введення його в дію.