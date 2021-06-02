До захоплення літака Ryanair у Білорусі можуть бути причетні російські спецслужби – Данілов

Захоплення літака компанії Ryanair у Білорусі має всі ознаки спецоперації, до якої причетні російські спецслужби.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, коментуючи свій візит до Литви.

Зокрема, Данілов повідомив, що протягом двох днів обговорив зі своїми колегами - радниками з питань національної безпеки Президентів Литви, Латвії, Естонії та Польщі, - питання безпекової ситуації в регіоні, збільшення загроз на українсько-білоруському кордоні напередодні спільних військово-штабних навчань РФ та Білорусі «Запад-2021», які пройдуть у вересні.

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«На жаль, з часу нашої березневої зустрічі у рамках «Люблінського трикутника» ситуація значно погіршилася. Цинічне й зухвале захоплення літака Ryanair у Білорусі, на моє глибоке переконання, має всі ознаки операції, до якої причетні російські спецслужби. Тому в цій ситуації ми маємо зміцнювати взаємодію з нашими балтійськими партнерами. Хто інший, якщо не ми? Адже ми – це форпост і захист для усієї Європи», - зазначив він.

Данілов також поінформував литовського колегу про утворення незабаром в Україні кібервійськ, тож, за його словами, перспективною у цьому контексті є співпраця з литовською стороною в рамках кіберцентру в Каунасі.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що під час зустрічі з міністром національної оборони Литовської Республіки Арвідасом Анушаускасом обговорив ряд практичних питань двостороннього співробітництва, яке за останні роки значно поглибилося, та презентував ухвалену РНБО Стратегію деокупації Криму. Також Данілов подякував міністру за допомогу у реабілітації та лікуванні українських бійців, поранених на сході України.

Секретар РНБО також взяв участь в засіданні радників з питань зовнішньої політики та радників з питань національної безпеки Президентів Литви, Латвії, Естонії та Польщі, а також зустрівся з Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою.

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Як повідомляв Укрінформ, Данілов в рамках візиту до Литви обговорив з головним радником Президента Литви з питань національної безпеки Даріус Кулєшюс загострення на українсько-білоруському кордоні напередодні військових навчань РФ та Білорусі. 1 червня Данілов спільно із заступником керівника Офісу Президента України Ігорем Жовквою взяв участь у засіданні радників з питань зовнішньої політики та радників з питань національної безпеки Президентів Литви, Латвії, Естонії та Польщі за участі делегації, під час якого порушувалися питання внутрішньополітичної ситуації та безпеки на кордонах України, зокрема в контексті саміту НАТО.

Раніше повідомлялось, що 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін у Вільнюс. Після посадки борту в Мінську були заарештовані активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега.

27 травня адвокат Протасевича Інеса Аленська вперше змогла побачитися з підзахисним з дня його затримання. У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не змогла точно сказати, де знаходиться Протасевич і в якому статусі.

Правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.