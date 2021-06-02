Данілов у Литві обговорив можливість включення ЛитПолУкрБригу в документи НАТО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов та керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павел Солох обговорили питання включення Литовсько-польсько-української бригади в офіційні документи НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє РНБО.

Данілов зустрівся із Солохом у рамках робочого візиту до Литви, який відбувся 31 травня - 1 червня.

Сторони приділили особливу увагу питанню важливості підтримки України напередодні червневого саміту НАТО.

Солох наголосив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну в її євроатлантичних прагненнях на всіх міжнародних майданчиках.

Окремо сторони обговорили питання щодо можливості включення спільної Литовсько-польсько-української бригади в офіційні документи НАТО з можливим подальшим залученням військових з інших держав-членів НАТО до спільних навчань з цією бригадою.

1 червня Данілов спільно із заступником керівника Офісу Президента України Ігорем Жовквою взяв участь у засіданні радників з питань зовнішньої політики та радників з питань національної безпеки Президентів Литви, Латвії, Естонії та Польщі за участі делегації, під час якого порушувалися питання внутрішньополітичної ситуації та безпеки на кордонах України, зокрема в контексті саміту НАТО.

Також учасники засідання мали зустріч з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Як повідомляв Укрінформ, Данілов в рамках візиту до Литви обговорив з головним радником Президента Литви з питань національної безпеки Даріус Кулєшюс загострення на українсько-білоруському кордоні напередодні військових навчань РФ та Білорусі.