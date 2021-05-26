Кабмін звільнив двох заступників міністра охорони здоров'я

Кабінет Міністрів звільнив Світлану Шаталову з посади заступниці міністра охорони здоров'я та Ігоря Іващенка - з посади заступника міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

Як передає Укрінформ, про це свідчать розпорядження уряду №502-р та №503-р, оприлюднені на Урядовому порталі.

Згідно з розпорядженнями, Шаталова та Іващенко були звільнені за власним бажанням.

Шаталова працювала у Міністерстві охорони здоров'я на посаді заступниці міністра з 8 квітня 2020 року, Іващенко - з 27 травня того ж року.

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Як повідомлялося, 20 травня Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

18 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.