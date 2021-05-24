Ляшко планує звільнити половину заступників з попередньої команди

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує залишити на посадах половину заступників міністра з попередньої команди.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Ляшко сказав журналістам.

“50 на 50 змінити. Тобто 50% керівників будуть звільнені, 50% заступників залишаться”, - зазначив він.

Ляшко додав, що зміна керівників департаментів є прерогативою профільних заступників міністра.

Як повідомлялося, раніше Ляшко заявляв, що вже визначився з кандидатом на посаду головного державного санітарного лікаря, яку він обіймав до призначення главою МОЗ. За словами Ляшка, це людина, яка працювала в системі охорони здоров'я, втім, прізвище він не назвав.

Верховна Рада на пленарному засіданні 20 травня призначила Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я.

У глави МОЗ нині є п’ять заступників: Ірина Садов’як, Ірина Микичак, Світлана Шаталова, Ігор Іващенко та Ярослав Кучер.