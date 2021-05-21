Перший робочий день: Ляшко обговорив з ексконгресменом США вакцинацію в Україні

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко обговорив з колишнім конгресменом США Джимом Слаттері спільну боротьбу з пандемією COVID-19 та питання вакцинації в Україні.

Як передає Укрінформ, про це Ляшко написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Перший робочий день і перша зустріч про головне - забезпечення українців вакцинами! Мені випала честь зустрітися з великими друзями України в США: колишнім американським конгресменом Джимом Слаттері та його колегами», - повідомив Ляшко.

За словами міністра, питання вакцинації українців сьогодні для нього є першочерговим у порядку денному.

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«Отримав запевнення в допомозі постачання до України вакцини від провідної американської компанії», - додав Ляшко.

«У ході розмови наголосив, що питання отримання вакцини проти коронавірусу до серпня 2021 року знаходиться під моїм особистим контролем і є пріоритетним. Обіцянки треба виконувати», - заявив міністр.

Крім того, Ляшко подякував американським партнерам за постійну і послідовну підтримку України з боку США, а також іншим стратегічним партнерам, адже перемогти пандемію можна лише об’єднавшись.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.

20 травня Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.