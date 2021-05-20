Рада провела позачергове засідання: що розглянули депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков провів позачергове засідання парламенту в четвер, 20 травня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.

На засіданні народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкти №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя", №5090 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів", №4330 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців", №4331 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців".

У першому читанні також ухвалено проєкт №4532 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил".

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Крім цього, у першому читанні депутати ухвалили проєкти законів №4578 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи", №4547 "Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача" та №4367 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи".

Як повідомлялося, раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія зазначав, що законопроєкти, передбачені для розгляду на позачерговому засіданні 20 травня, необхідні для продовження співпраці з МВФ.

Позачергове засідання 20 травня було скликано у зв'язку з вимогою Президента.