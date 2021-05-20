Рада провела позачергове засідання: що розглянули депутати
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав Разумков.
На засіданні народні депутати ухвалили в першому читанні законопроєкти №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя", №5090 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів", №4330 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців", №4331 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців".
У першому читанні також ухвалено проєкт №4532 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил".
Крім цього, у першому читанні депутати ухвалили проєкти законів №4578 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи", №4547 "Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача" та №4367 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи".
Як повідомлялося, раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія зазначав, що законопроєкти, передбачені для розгляду на позачерговому засіданні 20 травня, необхідні для продовження співпраці з МВФ.
Позачергове засідання 20 травня було скликано у зв'язку з вимогою Президента.