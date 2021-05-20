Рада планує знизити акциз на пиво для малих виробників

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, яким пропонується встановити знижені ставки акцизного податку на алкогольні напої (пиво) для малих виробників пива.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідний законопроєкт №5118 «Про внесення змін до статті 215 Податкового кодексу щодо встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої (пиво) для малих виробників пива» проголосували 284 народних депутати.

Цей законопроєкт розроблено з метою гармонізації законодавства України із законодавством ЄС, спрощення господарської діяльності з виробництва алкогольних напоїв для малих виробників пива, створення умов для розвитку малого підприємництва та покращення інвестиційної привабливості в галузі пивоваріння.

Проєктом передбачено встановлення знижених ставок акцизного податку на алкогольні напої (пиво) для малих виробників пива.

Так, пропонується внести зміни до Податкового кодексу, зокрема, змінити схему нарахування ставки акцизного податку на пиво для малих виробників пива відповідно до положень Директиви 92/83/ЄEC, встановивши її в розмірі 1,39 гривень на 1 літр пива.

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Запропоновані зміни означають диференціацію ставок акцизу на пиво згідно з щорічним обсягом виробництва відповідних пивоварних заводів, до пива, що варять малі пивоварні заводи з обсягом виробництва до 200 000 гектолітрів на рік та зниження ставок акцизного податку для таких виробників на 50%.

Очікується, що реалізація проєкту закону призведе до збільшення надходжень до бюджетів до 215 млн грн у вигляді акцизного збору, ЄСВ, ПДФО та військового збору за рахунок збільшення кількості робочих місць та збільшення кількості виробництва пива в Україні приблизно на 20 млн літрів.