В Україні дорожчають алкоголь та сигарети

З квітня 2020 року по квітень 2021 року в Україні подорожчали пиво, горілка, вина столові та сигарети вітчизняного виробництва.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва з квітня 2020 року по квітень 2021 року піднялось у ціні у середньому на 5,2% (до 18,35 грн за 0,5 л); горілка — на 1,2% (до 93,33 грн за 0,5 л); вина столові — на 0,8% (до 67,74 грн за 0,75 л).

Сигарети з фільтром вітчизняних марок у квітні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 46,22 грн за пачку (20 шт.), що на 20,1% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 41,58 грн за пачку (дорожче на 19,3%).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у квітні 2021 року проти березня 2021 року збільшилися на 0,7%; проти квітня 2020 року – на 8,4%, проти грудня 2020 року – на 4,8%. За січень-квітень 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 7,6%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із березнем 2021 року становила 0,7%, з початку року – 3,1%.