В МЗС України прокоментували слова Путіна про «антипод Росії»

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що розмова про перетворення України на «антипод» Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів в Україні.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Розмова про перетворення України на «антипод» Росії демонструє нерозуміння внутрішніх процесів у нашій державі. Українці як суверенна нація самостійно визначають вектор свого розвитку без прив‘язки до третіх сторін. Ні російські танки, ні провісники токсичних ідей «руского міра» не змогли і не зможуть зупинити трансформацію України в сучасну європейську демократичну державу", - сказав Ніколенко.

Він підкреслив, що Росія інвестувала значні ресурси, аби зробити цей шлях максимально складним, тому Україна змушена вживати рішучих заходів у відповідь. Зокрема, це стосується і боротьби проти дезінформації, і нейтралізації агентів зовнішнього впливу, і ліквідації осередків, які підривають структурні реформи в нашій державі.

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"Географію змінити не можна. Після завершення російсько-українського збройного конфлікту та деокупації українських територій Україні та Росії доведеться співіснувати на основі взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи. І чим швидше керівництво РФ усвідомить цей факт, тим раніше воно зможе сконцентруватися на вирішенні першочергових проблем російського населення. На нашу думку, якраз саме цього і чекають громадяни Росії від російської влади", - наголосив Ніколенко.

Як повідомлялося, Президент Росії Володимир Путін під час оперативної наради з членами Ради безпеки РФ прокоментував домашній арешт депутата Верховної Ради, свого кума Віктора Медведчука, виступивши на його захист. При цьому він назвав Україну постійною загрозою безпеці РФ.

Згодом на сайті Кремля з'явилася цитата з виступу Путіна, в якій він заявив, що "Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії".

3 травня слідчий суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підпалий обрав народному депутату від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Водночас прокурор просив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 300 млн грн.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму.