Путін визнає, що Медведчука «взяли» за співпрацю з РФ
При цьому він назвав Україну постійною загрозою безпеці РФ. Як передає Укрінформ, про це повідомляє газета «Известия».
«Схоже, тепер всіх, хто працює з РФ, притягуватимуть до відповідальності», - сказав Путін.
На сайті Кремля наводяться слова президента РФ, згідно з якими, він сприймає Україну як постійну загрозу безпеці Росії. «Судячи з усього ... Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь анти-Росію, на якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, що потребують особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки РФ».
Як повідомляв Укрінформ, 13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підпалий обрав народному депутату від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Водночас прокурор просив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 300 млн грн.
Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму.
Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передавання агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.
У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч.1 ст.111 ККУ) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такого, а за розкрадання національних цінностей на окупованій території (ч .1 ст. 438 ККУ) - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Як повідомлялося, сьогодні представники Нацполіції надягли на Медведчука, якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт, електронний браслет.