Путін визнає, що Медведчука «взяли» за співпрацю з РФ

Президент Росії Володимир Путін під час оперативної наради з членами Ради безпеки РФ прокоментував домашній арешт депутата Верховної Ради, свого кума Віктора Медведчука, виступивши на його захист.

При цьому він назвав Україну постійною загрозою безпеці РФ. Як передає Укрінформ, про це повідомляє газета «Известия».

«Схоже, тепер всіх, хто працює з РФ, притягуватимуть до відповідальності», - сказав Путін.

На сайті Кремля наводяться слова президента РФ, згідно з якими, він сприймає Україну як постійну загрозу безпеці Росії. «Судячи з усього ... Україну повільно, але вірно перетворюють на якийсь антипод Росії, на якусь анти-Росію, на якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, що потребують особливої ​​з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки РФ».

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підпалий обрав народному депутату від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Водночас прокурор просив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 300 млн грн.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передавання агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч.1 ст.111 ККУ) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такого, а за розкрадання національних цінностей на окупованій території (ч .1 ст. 438 ККУ) - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Як повідомлялося, сьогодні представники Нацполіції надягли на Медведчука, якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт, електронний браслет.