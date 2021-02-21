Кулеба і Ткаченко засуджують утиски журналістів у Білорусі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловили обурення утисками та репресіями проти журналістів у Республіці Білорусь.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

Кулеба і Ткаченко зазначили, що весь демократичний світ визнає засоби масової інформації четвертою владою та не втручається у їхню професійну діяльність, наступ на свободу слова, життя та здоров’я журналістів у Білорусі відкрито порушує ці базові принципи.

Як наголошується, Україна рішуче стоїть на захисті демократії і свободи журналістської діяльності та разом із міжнародним співтовариством засуджує наступ білоруської влади на представників ЗМІ.

Міністри також підкреслили, що особливе занепокоєння викликає деструктивна діяльність Росії, яка з використанням своєї армії пропагандистів повністю узурпувала інформаційний простір Білорусі, позбавивши білорусів права на вільний доступ до різних джерел інформації.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Владний режим продовжує репресії проти народу, який масово відстоює своє право на демократичний вибір.

Серед іншого, 16 лютого по всій Білорусі була проведена серія обшуків щонайменше у 25 журналістів і правозахисників. Слідчий комітет Білорусі пояснив обшуки наміром "встановити обставини фінансування протестної діяльності".

18 лютого суд у Мінську засудив двох співробітниць польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалову і Дар'ю Чульцову до двох років колонії нібито за "організацію і підготовку" та "активну участь" в діях, що "грубо порушують громадський порядок". Журналісток затримали 15 листопада під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка.

ЄС розкритикував дії білоруських силовиків щодо представників медіа та незаконний вирок. США запровадили санкції проти 43 громадян Білорусі у відповідь на ув'язнення двох журналісток телеканалу "Белсат" та обшуки у журналістів і правозахисників.

Фото: TUT.by