Силовики прийшли з обшуками до керівників Білоруської асоціації журналістів

Співробітники МВС Білорусі проводять обшуки у керівників Білоруської асоціації журналістів (БАЖ), інших журналістів і правозахисників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

Уранці речник Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Борис Горецький повідомив, що до нього ломляться у двері невідомі. За його словами, обшуки проводяться також у голови БАЖа Андрія Бастунця, заступника організації Олега Агеєва і в самому офісі БАЖ. Обшук проводять співробітники, які представилися співробітниками МВС. У рамках якої статті проводиться обшук, не уточнили.

Повідомляється, що обшуки почалися у членів Могильовського відділення «Весни» Олексія Колчина і Бориса Бухеля.

У Могильові обшук проводиться на квартирі журналіста-фрілансера Алеся Буракова-молодшого.

З обшуком також прийшли до координатора кампанії «Правозахисники проти смертної кари в Білорусі», правозахисника «Весни» Андрія Полуди.

Також обшуки проходять у ще десятка журналістів і правозахисників по всій країні.

У Слідчому комітеті заявили, що триває розслідування кримінальної справи за ст.342 (Організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, або активна участь у них) Кримінального кодексу Білорусі. У рамках попереднього розслідування з метою встановлення обставин фінансування протестної діяльності слідством ініційовано проведення обшуків в організаціях, які позиціонують себе як правозахисні.

Читайте також: Лукашенко петлятиме до останнього омонівця і передостаннього білоруса

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: spring96.org