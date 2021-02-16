У Білорусі вже понад 250 політв'язнів - правозахисники

Станом на 15 лютого у Білорусі нарахували вже 256 в'язнів совісті.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті правозахисного центру «Весна».

«Ми оцінюємо переслідування Арсенія Синяка, Романа Яхіна, Данила Чемоданова, Олександра Телешмана, Микити Литвиненка, Євгенія Пекача, В'ячеслава Костючика, Сергія Мовшука, Дмитра Тура, Олександра Нурдінова, які були звинувачені за ч.2 ст.293 КК ( "Масові заворушення") і за ч.1 ст.342 КК ( "Групові дії, що грубо порушують громадський порядок"), як політично мотивоване переслідування у зв'язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань та вираження своєї думки щодо оголошених результатів виборів президента Республіки Білорусь і визнаємо їх політичними в'язнями», - йдеться в заяві.

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Білоруські правозахисники також вимагають негайно звільнити всіх політичних в'язнів, а також громадян, затриманих у зв'язку з реалізацією свободи мирних зібрань у поствиборчий період, і призупинити політичні репресії щодо громадян країни.

За даними "Білоруського партизана", всього в країні вже 256 політв'язнів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

Фото: TUT.BY