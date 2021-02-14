У Білорусі міліція розігнала концерт на турбазі, 68 затриманих

У Білорусі міліція затримала 68 осіб на концерті на базі відпочинку "Вогник" у Смолевицькому районі.

Про це повідомляє видання Tut.by, передає Укрінформ.

У пресслужбі МВС Білорусі відзвітували про це, як про припинення "несанкціонованого масового заходу з використанням БЧБ-символіки". У відомстві заявили, що під виглядом музичної вечірки на оздоровчій базі біля Смолевичів 13 лютого зібралися "активісти деструктивних телеграм-каналів".

За даними МВС, загалом було затримано 68 осіб, у тому числі неповнолітніх. На дорослих складено протоколи за порушення порядку організації або проведення масових заходів, а стосовно батьків затриманих підлітків проводиться перевірка за фактом невиконання ними обов'язків з виховання дітей.

За інформацією ЗМІ, серед затриманих - місцеві жителі, які прийшли на концерт, а також учасники білоруських груп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc і Ok-Band, співачка Валерія Суровицька (LEAR).

При цьому зазначається, що захід не був концертом у повному розумінні цього слова, а публічною репетицією - квитки не продавалися, гастрольне посвідчення не оформлялося.

Раніше повідомлялося, що в Мінську та інших містах Білорусі 14 лютого пройшли локальні марші та акції, в ході яких затримали кілька десятків осіб.

Так, правозахисники повідомляють про затримання лижників у Молодечно, зокрема п'ятьох жінок, старшій з яких 65 років. Пізніше в МВС заявили, що там «під виглядом катання на лижах зібралася група близько 20 осіб і влаштувала несанкціонований мітинг з використанням БЧБ-символіки».

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У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана з боку ЄС, США, України та більшості демократичних країн світу.

Фото з сайту Tut.by