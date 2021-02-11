Євросоюз готує нові санкції проти Білорусі та Росії - МЗС Литви
Як передає Укрінформ із посиланням на Delfi, наразі триває узгодження підсанкційного списку тих осіб людей, які підпадуть під нові обмеження.
"Четвертий, пакет санкцій (проти Білорусі, - ред.) - це європейський пакет санкцій. Поки що немає чітких критеріїв, як він буде складатися, ми з колегами з країн Балтії говоримо про погодження списку санкцій людям, які не зможуть прибути до країни Балтії. На початковому етапі я не можу уявити інформацію, йдуть дискусії, збираються докази за списком цих осіб", - сказав Ландсбергіс.
Окрім того, готується розширення санкцій і проти Росії. Так, за словами Ландсбергіса, "найчастіше обговорюється так званий список Навального - люди, пов'язані з затриманням, приміщенням під варту, судом над Навальним, можливо, також і замовники".
Він зазначив, що Литва бере участь в дискусіях з колегами з країн Балтії, Польщі, і відповідний перелік підсанкційних осіб буде подано в офіційні відомства ЄС найближчим часом.
Як відомо, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.