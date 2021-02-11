Дуда в ООН говоритиме про порушення прав людини в Росії

Президент Польщі Анджей Дуда на засіданні Ради ООН з прав людини, що відбудеться у другій половині лютого, говоритиме про порушення прав людини в Росії та вимагатиме звільнення усіх затриманих під час акцій на підтримку Олексія Навального.

Про це повідомив держсекретар канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає кореспондент Укрінформу з посиланням на Польське радіо.

“Пан президент закликатиме до цього під час найближчого засідання Ради ООН з прав людини. Він вирішив особисто взяти участь в цьому засіданні й говоритиме про це”,- сказав Щерський.

Він наголосив, що міжнародна спільнота має зробити все можливе для звільнення людей, які вийшли на захист Навального і були затримані.

Читайте також: Польща і Швеція також вислали двох російських дипломатів

За словами представника канцелярії президента РП, ці люди хотіли демократії і тому вийшли на вулиці, але були затримані, і їхній слід загубився.

У цьому контексті Щерський зауважив, що в Росії є “страшна традиція зникнення людей”.

“Люди зникають, і ніхто не знає, що з ними далі сталося”, - зазначив він, додавши, що у Польщі це добре знають ще з першої половині XX століття.

Читайте також: Дуда пропонує накласти європейські санкції на Газпром

Як повідомлялося, 17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво", коли повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня 2020 року.

2 лютого суд замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, він має відбути три з половиною роки позбавлення волі з вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

У багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального із закликами до відставки Путіна. Силовики вживали жорстких заходів для розгону демонстрантів, застосовуючи спецзасоби. Кілька тисяч людей були затримані.

Фото: PAP/Radek Pietruszka