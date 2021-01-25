Дуда пропонує накласти європейські санкції на Газпром

ЄС повинен накласти санкції на Росію у зв’язку як з арештом російського опозиціонера Олексія Навального, так і з подальшою активною участю Росії у нерозв’язаних конфліктах в Україні та Грузії. Одним із способів збільшення тиску на Кремль є накладення санкцій на Газпром.

Про це в інтерв’ю виданню Financial Times заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає кореспондент Укрінформу.

“Результатом порушення міжнародного права завжди є конфлікт. Єдиним шляхом його уникнення є примушення дотримуватися міжнародного права. А єдиний спосіб це зробити без автоматів, гармат і бомб є санкції. Ми готові будувати консенсус (в ЄС – ред.) з цього питання”, - заявив Дуда.

Він підкреслив, що одним із способів збільшення тиску на Кремль є накладення санкцій на Газпром.

“Думаю, якщо обмежимо можливість економічного функціонування Газпрому на території ЄС, особливо у сфері реалізації нових інвестицій, то питання, пов’язані з дотриманням міжнародного права, прав людини, політичних прав у Росії, прогресуватимуть, адже це буде серйозний крок у напрямку російських національних інтересів”, - заявив Дуда.

Президент РП зазначив, що візит глави європейської дипломатії Жозепа Борреля до Москви в лютому “буде помилкою”, якщо серед умов приїзду до РФ не буде звільнення Навального.

“Без цього нема про що говорити (з Кремлем – ред.)… Росія не є країною, якій можна довіряти, і яка поділяє цінності і цілі з точки зору принципів демократії як країни євроатлантичного простору”, - наголосив президент Дуда.

Він додав, що Росія – “зовсім інша країна, яка вже багато років показує, що її імперські амбіції повернулися”.

FT нагадала, що у понеділок глави МЗС країн ЄС обговорять реакцію Спільноти на арешт Навального. Як зауважує видання, Євросоюз поділений у питаннях ставлення до Росії. У той час як Польща і три країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) займають жорстку позицію щодо Кремля, багато інших країн вагаються. Однак, як підкреслює FT, останні події в Росії навколо справи Навального і репресії щодо мирних демонстрантів “підняли ставку” розмов міністрів у Брюсселі. Газета припускає, що ЄС прямуватиме у напрямку посилення санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, під час першої у 2021 році зустрічі у форматі Ради ЄС у Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорять широке коло питань, першим з яких стане ситуація в Росії, зокрема затримання учасників протестів та арешт опозиційного політика Олексія Навального.

Раніше, 21 січня, глави держав ЄС та урядів під час зустрічі у форматі відеоконференції засудили арешт у Росії Навального одразу після повернення з Німеччини та оприлюднили вимогу про його негайне звільнення. За підсумками зустрічі Президент Європейської Ради Шарль Мішель у ході телефонної розмови довів цю позицію до президента РФ Володимира Путіна, і зауважив, що Європейська Рада має намір провести переоцінку відносин ЄС і Росії.

У Росії 23 січня відбулася акція на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція наймасовіша за останні роки. За даними ОВД-инфо, була затримана 3521 особа. За підрахунками МБХ-медіа, в акціях по всій країні брали участь від 110 тис. до 160 тисяч осіб. ФБК заявило, що акції протесту будуть організовані і на наступні вихідні.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.