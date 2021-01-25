Навальний, Байден та коронавірус: що обговорять глави МЗС Євросоюзу у Брюсселі

Під час першої у 2021 році зустрічі у форматі Ради ЄС у Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу обговорять широке коло питань, першим з яких стане ситуація в Росії, зокрема затримання учасників протестів та арешт опозиційного політика Олексія Навального.

Про це перед початком зустрічі заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, передає кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні ми матимемо дуже напружений порядок денний. Навіть не знаю, як ми встигнемо обговорити усі ці речі. По-перше, ми розглянемо тривожні події в Росії. Більш як 3 тисяч людей були, за повідомленнями, затримані, і це дуже нас непокоїть, як і затримання Навального. Тож ми розпочнемо з цього питання», - сказав Боррель.

Другим питанням стане дискусія навколо відносин з Туреччиною у контексті нещодавнього візиту до Брюсселя міністра закордонних справ цієї країни Мевлюта Чавушоглу.

За словами Борреля, третім ключовим питанням, яке розглянуть міністри, є початок нової ери у відносинах між Європейським Союзом і Сполученими Штатами після приходу до влади Президента США Джо Байдена.

«Важливою темою стане стратегія стримування поширення COVID-19 у третіх країнах, Європейська Рада щойно говорила про це, і міністри закордонних справ продовжать це обговорення», - сказав Боррель.

За його словами, серед інших тем – ситуація в регіоні Африканського Рогу, особливо в Ефіопії, ситуація у Боснії та Герцеговині, а також убивство італійського студента в Єгипті.

Крім того, міністри закордонних справ країн ЄС проведуть відеоконференцію з міністром закордонних справ Японії, щоб обговорити розвиток ситуації в Азії та шляхи зміцнення відносин з цією країною.

Ще один напрямок дискусії – так звана «кліматична дипломатія», координація зусиль Євросоюзу у боротьбі з кліматичними змінами з іншими країнами світу.

«Нарешті, в ході ділового обіду ми обговоримо наші відносини з Великою Британією, яка зараз вже є третьою країною для Євросоюзу, у сферах зовнішньої політики, безпеки й оборони», - повідомив Боррель.

Як повідомлялося, 21 січня глави держав ЄС та урядів під час зустрічі у форматі відеоконференції засудили арешт у Росії Навального одразу після повернення з Німеччини, та оприлюднили вимогу про його негайне звільнення. За підсумками зустрічі Президент Європейської Ради Шарль Мішель в ході телефонної розмови довів цю позицію до президента РФ Володимира Путіна, і зауважив, що Європейська Рада має намір провести переоцінку відносин ЄС і Росії.