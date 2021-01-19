ЄС закликає російську владу негайно звільнити Навального – Боррель

Арешт російського опозиційного політика Олексія Навального, який відбувся 17 січня відразу після його повернення до Москви після лікування в Німеччині, є неприйнятним як для Європи, так і для всього міжнародного співтовариства.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час слухання цього питання на пленарному засіданні Європейського парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Арешт російського опозиціонера Олексія Навального після його повернення до Москви минулої неділі, що транслювався у прямому телеефірі, є неприйнятним як для Європи, так і для міжнародної спільноти, яка виступає за захист прав людини і фундаментальних свобод. Вчора від імені Європейського Союзу я видав декларацію з чітким посланням, що ми засуджуємо арешт пана Навального і зберігаємо солідарність з ним», - наголосив Боррель.

Він нагадав головні положення цього документа, зокрема стосовно вимоги ЄС до російської влади повною мірою та безумовно поважати і забезпечувати громадянські права Олексія Навального. Боррель також наголосив, що політизація судової системи є неприпустимою.

«Ми закликали російську владу негайно звільнити Олексія Навального, як і всіх журналістів та активістів, які були затримані у зв’язку з його поверненням. Я дуже задоволений тим, що пан Навальний одужав після тяжкого отруєння у серпні минулого року. Моя найбільша подяка адресована всім, хто був поряд з ним, особливо медичному персоналу та команді пана Навального, яка дбала та підтримувала його впродовж минулих місяців», - заявив він.

Високий представник ЄС зазначив, що у вересні минулого року Європейський Союз рішуче засудив цей замах на вбивство з використанням військового хімічного нервово-паралітичного агента групи «Новічок» та відповів на це швидким запровадженням обмежувальних заходів проти шести осіб та однієї установи, причетних до замаху.

«Як ви знаєте, право прийняття будь-яких подальших рішень щодо санкцій належить Раді ЄС. Я очікую на вчасне обговорення цього дуже важливого питання», - додав високий представник ЄС.

Також під час виступу на сесії Європейського Парламенту в Брюсселі депутат від ЄНП, голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер заявив, що арешт Навального є вагомим аргументом для перегляду й до того напружених стосунків між Євросоюзом і Росією.

«Отруєння та арешт пана Навального є останніми серед багатьох інших аргументів на користь того, щоб переоцінити наші стосунки з Росією. Як Європейський Союз, ми маємо бути дуже чіткими у нашій відповіді та поширити вже запроваджені санкції на осіб, які були залучені до його арешту, а також на тих, хто віддавав наказ це робити. Від грудня 2020 року ЄС має такий інструмент, як Глобальний режим санкцій за порушення прав людини. Ми не маємо вагатися у тому, щоб використати цей інструмент, там і коли це є необхідним», - сказав Макалістер.

Як повідомлялося, російський опозиційний політик Олексій Навальний 17 січня повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння. Літак, на борту якого перебував Навальний з дружиною, замість планового прильоту у «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво», в той час як у «Внуково» поліція проводила арешти людей, які прийшли зустріти опозиціонера.

Самого Навального затримали відразу після прильоту, під час проходження паспортного контролю. За повідомленнями російських ЗМІ, політика доправили до відділка поліції підмосковного міста Хімки, де відбувся суд над ним. Рішенням цього суду Навального заарештували на 30 діб.