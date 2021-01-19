Навального можуть засудити до 2,5 року колонії – адвокат

Російський опозиційний політик Олексій Навальний може отримати два з половиною роки колонії.

Про це в ефірі Настоящего Времени повідомила адвокат політика Ольга Михайлова, передає Укрінформ.

"Термін був призначений три з половиною роки. Але майже рік Олексій провів під домашнім арештом, день за день враховується, відповідно, це два з половиною роки", - сказала вона.

Михайлова не виключила, що прокуратура може запросити і більший строк: "Враховуючи те, що сьогодні сталося в суді, я вже і цьому не здивуюся. Але, звичайно, це просто неможливо".

За її словами, судове засідання зі зміни Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.

"Нам надали повідомлення про перенесення судового засідання з 29 січня на 2 лютого. І було зазначено, що повідомлено начальника слідчого ізолятора №1 по місту Москві, що засуджений Навальний має взяти участь у судовому засіданні. Насправді, туди його відвезли або кудись ще, ми на даний момент не знаємо", - зазначила адвокат.

Арешт Навального на 30 діб вона вважає незаконним.

"Він надіслав заяву, ми її надіслали і в суди, і у ФСВП про те, що він знаходиться на лікуванні, вказали адресу в Німеччині, за якою він проживав на той момент. Також надали довідку з Charité про те, що він спочатку знаходився на лікуванні, знаходився в комі 24 дні, через якийсь час був виписаний, але проходив курс реабілітації, фізіотерапії, там дуже жорсткий був курс. Ці документи було надано у ФСВП. Але ФСВП вдає, що таких документів не було, що вони не знали, де з 24 вересня перебував Навальний після виписки з Charité. При цьому суди надсилали повістки на ці призначені засідання на 20 січня, 29 січня за німецькою адресою проживання Олексія", - сказала Михайлова.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ОВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

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