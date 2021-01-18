Навального доправили до СІЗО «Матроська тиша»

Опозиційного російського політика Олексія Навального відвезли з ОВС в Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту, до СІЗО «Матроська тиша».

Про це повідомив сам Навальний, відео його заяви розміщено в Твіттері.

«Якщо вірити документам суду, я поїхав до «Матроської тиші». Всім хочу сказати одне: нічого не варто боятися. Боятися можна лише свого власного страху», - сказав Навальний.

Російські ЗМІ публікують відео, на якому Навального вивели з поліцейської дільниці, де відбулося судове засідання, в наручниках. Він був прикутий до поліцейського, який його конвоював.

Як повідомлялося, після арешту Навального на 30 діб він записав звернення до своїх прихильників і закликав їх виходити на вулиці. Штаб Навального оголосив про підготовку до великих мітингів 23 січня в знак протесту проти арешту Навального. У понеділок Хімкинський міський суд у РФ доправив опозиційного політика Олексія Навального, обвинуваченого в порушенні зобов'язань умовно засудженого, під арешт на 30 діб - до 15 лютого. Засідання суду відбулося у відділку поліції в Хімках, куди Навального привезли після затримання в аеропорту Шереметьєво. ЗМІ уточнюють ім'я судді - Олена Морозова. Між затриманням і судом минуло близько 16 годин - увесь цей час до політика забороняли доступ його захисників. Адвокатів повідомили про засідання за декілька хвилин до його початку. Навальний перебуватиме під арештом до засідання суду, за підсумками якого буде винесено рішення про те, чи ухилявся він від контролю Федеральної служби виконання покарань (ФСВП). Якщо політика визнають винним, він отримає реальний термін у 3,5 роки позбавлення волі за вирахуванням 10 місяців, які він був під домашнім арештом у справі «Ів Роше». Засідання суду призначене на 29 січня. Читайте також: Берлін засуджує арешт Навального, але можливі санкції не пропонує Як повідомляв Укрінформ, Навальний 17 січня на вимогу ФСВП був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську.

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