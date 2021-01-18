Навальний закликав прихильників виходити на вулицю, мітинги оголошені 23 січня

Після арешту Навального на 30 діб він записав звернення до своїх прихильників і закликав їх виходити на вулиці.

Штаб Навального оголосив про підготовку до великих мітингів 23 січня на знак протесту проти арешту Олексія Навального. Про це повідомив у Твіттері керівник мережі регіональних штабів Леонід Волков.

«Штаби Навального по всій країні негайно розпочинають підготовку до великих мітингів по всій країні 23 січня, не чекаючи нового суду. Олексій Навальний має бути негайно звільнений», - пише Волков.

Сам Навальний у зверненні до своїх прихильників сказав: «Не бійтеся, виходьте на вулиці. Не за мене - виходьте за себе і своє майбутнє».

Як повідомлялося раніше, Хімкинський міський суд у РФ відправив опозиційного політика Олексія Навального, обвинуваченого в порушенні зобов'язань умовно засудженого, під арешт на 30 діб - до 15 лютого.

Засідання суду відбулося у відділі поліції в Хімках, куди Навального доправили після затримання в аеропорту Шереметьєво. ЗМІ уточнюють ім'я судді - Олена Морозова. Між затриманням і судом пройшло близько 16 годин - увесь цей час до політика не пускали захисників. Адвокатів повідомили про засідання за декілька хвилин до його початку.

Навальний перебуватиме під арештом до засідання суду, за підсумками якого буде винесено рішення про те, ухилявся він від контролю Федеральної служби виконання покарань (ФСВП). Якщо політика визнають винним, він отримає реальний термін на 3,5 року позбавлення волі з вирахуванням 10 місяців, які він провів під домашнім арештом у справі «Ів Роше». Засідання суду призначене на 29 січня.

Як повідомляв Укрінформ, Навальний 17 січня на вимогу ФСВП був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську.