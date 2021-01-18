Чи будуть нові санкції? ЄС обговорює реакцію на затримання Навального

Євросоюз зважає на ймовірні сценарії дій у зв’язку із розвитком подій у Москві, де влада затримала російського опозиціонера Олексія Навального відразу після його повернення з Німеччини, де він проходив лікування після замаху на своє життя на території Росії.

Про це під час брифінгу у Брюсселі сказав речник Єврокомісії Пітер Стано, відповідаючи на запитання преси щодо ймовірного включення до санкційного списку ЄС російських чиновників, які причетні до цієї ситуації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З боку Європи відбулося рішуче засудження дій (влади РФ) проти Навального після його повернення до Москви вчора… Поряд із такою публічною реакцією зараз відбуваються обговорення між країнами-членами, як реагувати на ці дуже прикрі події. Я можу лише сказати, що процес застосування санкцій ... не є відкритим для публіки. Після того, як рішення буде прийнято, тоді ми будемо комунікувати його належним чином» - сказав речник ЄС.

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Він нагадав, що керівники ключових інституцій ЄС закликали владу РФ негайно звільнити Олексія Навального та наголосили, що політизація судової влади та затримання політичних опонентів є неприйнятними, вони суперечать міжнародним зобов’язанням Росії.

Пітер Стано зауважив, що Навальний є громадянином Росії, який був отруєний на території Росії, і це була спроба вбити його на російській території з використанням забороненої хімічної речовини. «Це дуже серйозно. Саме тому Євросоюз очікує від російської влади реального розслідування, ретельного та прозорого, та закликає Росію співпрацювати у цьому контексті з Організацією із заборони хімічної зброї. Ми очікуємо, що російська влада зможе захистити та буде поважати права Навального, як громадянина», - сказав речник ЄС.

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Він підкреслив, що під час розгляду питання щодо санкцій країни-члени враховують багато обставин, за яких установи або персони мають потрапити до санкційного списку. Таке доповнення санкційного списку має бути зроблено на чіткій правовій основі на підставі наявної інформації.

«Стосунки між ЄС і Росією обговорюються не вперше та у різних форматах. Але, як зазначав високий представник ЄС Жозеп Боррель, відносини між ЄС і Росією не можуть обмежуватися лише питаннями навколо Навального. Треба пам’ятати, що ми також маємо ситуацію в Україні, де маємо справу з Росією у контексті повної імплементації Мінських угод. Це все береться до уваги країнами-членами, позиція яких формується спільно в результаті обговорення. Результатом цих дискусій є об’єднана позиція ЄС стосовно поточної російської адміністрації, на основі п’яти керівних принципів», - сказав Стано.

Як повідомлялося, російський опозиційний політик Олексій Навальний 17 січня повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого він перебував з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво», в той час як у «Внуково» поліція проводила арешти людей, що прийшли зустріти опозиціонера.

Самого Навального затримали відразу після прильоту на проходженні паспортного контролю. За повідомленнями російських ЗМІ, Навальний був доставлений до відділку поліції підмосковного міста Хімки, де розпочався і триває суд над ним.

Фото: Getty Images