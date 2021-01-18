Президент Єврокомісії обурена затриманням Навального та вимагає негайно його звільнити

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила дії російської влади, яка напередодні затримала російського опозиційного лідера Олексія Навального відразу після його прильоту до Москви.

Як повідомляє Укрінформ, текст відповідної заяви оприлюднений на сайті Єврокомісії.

«Я засуджую затримання Олексія Навального російською владою, що відбулося вчора після його повернення до Росії. Російська влада повинна негайно звільнити його та забезпечити йому безпеку. Затримання політичних опонентів суперечать міжнародним зобов’язанням Росії. Ми також продовжуємо очікувати на ретельне та незалежне розслідування атаки на життя Навального. Ми будемо моніторити цю ситуацію», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, російський опозиційний політик Олексій Навальний 17 січня повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого перебував Навальний з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво», в той час як у «Внуково» поліція проводила арешти людей, котрі прийшли зустріти опозиціонера.

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Самого Навального затримали відразу після прильоту на проходженні паспортного контролю та штучно відсікли від нього його адвоката, яка вже формально перетнула кордон РФ.

За повідомленнями російських ЗМІ, Навальний знаходиться у поліції підмосковного міста Хімки, адвокатів до нього не допускають.

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