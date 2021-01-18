Навальному вже 14 годин не дають побачитися з адвокатом

Адвокатів Олексія Навального вже 14 годин не пускають до політика, якого було затримано напередодні і доставлено у відділ поліції Хімок у Підмосков'ї.

Як повідомляє Укрінформ, про це написала в Твіттері прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

«Олексій затриманий вже 14 годин, йому досі не дали зателефонувати, хоча це право є в усіх затриманих. Тепер його позбавляють і права на захист», - написала Ярмиш у Твіттері.

Пізніше вона уточнила, що адвокатів Ольгу Михайлову і Вадима Кобзєва всередину УВС пропустили, але до Навального їх все одно не пускають.

Михайлова розповіла, що речі для Навального поліцейські у неї взяли.

Як повідомляв Укрінформ, Навальний 17 січня на вимогу ФСВП був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту «Шереметьєво». Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Зараз Навальний знаходиться в відділенні поліції у Хімках під Москвою.