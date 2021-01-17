Amnesty визнала Навального в'язнем сумління

В Amnesty International заявили, що російська влада повинна негайно звільнити критика Кремля Олексія Навального, затриманого за кілька хвилин після прибуття в московський аеропорт Шереметьєво з Берліна.

Як передає Укрінформ, про це сказала директорка московського офісу Amnesty International.

«Арешт Олексія Навального - ще одне свідчення того, що російська влада прагне змусити його замовкнути. Його затримання лише підкреслює необхідність розслідування тверджень про те, що він був отруєний державними агентами, діючи за наказом найвищого рівня», - заявила Наталія Звягіна.

За її словами, російська влада вела невпинну кампанію проти Навального, а зараз він заарештований "за численні порушення випробувального терміну".

«Влада сприйняла приїзд Олексія Навального як повномасштабну операцію безпеки, коли сотні поліцейських були стягнуті в аеропорт Внуково, заарештувавши і витіснивши прихильників Навального на мороз до -20°...Усі прихильники Навального та журналісти, затримані в московському аеропорту Внуково, повинні бути негайно і безумовно звільнені. Їх єдиний злочин - бажання привітати Олексія Навального або висвітлити його прибуття в Росію", - наголосила Звягіна.

Як повідомляв Укрінформ, співробітники поліції відвели опозіціонера Олексія Навального з паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво.

Пізніше у Росії заявили, що затриманий Навальний залишиться під вартою до суду.

Нагадаємо, Навальний щойно повернувся в Росію з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Томську. Літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого перебував російський опозиційний політик Олексій Навальний з дружиною, замість планового прильоту до «Внуково» приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво».

У «Внуково» ОМОН витіснив людей на вулицю, а після почав затримання. Його брата Олега Навального і активіста Костянтина Котова затримали в будівлі аеропорту. Були й інші затримані.