Навального затримали на паспортному контролі в «Шереметьєво»
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Укрінформ
Співробітники поліції відвели опозиціонера Олексія Навального з паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Адвокату політика Ользі Михайловій не дозволили пройти разом з ним. Поліцейські відмовилися пояснити, чи вони дійсно затримують Навального.
Задержание Алексея pic.twitter.com/q3mq4VZgBG— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021
Трохи пізніше Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) підтвердила, що опозиціонер затриманий.
Як повідомлялося, літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого знаходиться політик Олексій Навальнийс дружиною, приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво».
фото: Getty Images, відео Твітер Кіра Ярмиш