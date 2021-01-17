Навального затримали на паспортному контролі в «Шереметьєво»

Навального затримали на паспортному контролі в «Шереметьєво»

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Укрінформ
Співробітники поліції відвели опозиціонера Олексія Навального з паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Адвокату політика Ользі Михайловій не дозволили пройти разом з ним. Поліцейські відмовилися пояснити, чи вони дійсно затримують Навального.

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Трохи пізніше Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) підтвердила, що опозиціонер затриманий.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого знаходиться політик Олексій Навальнийс дружиною, приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво».

фото: Getty Images, відео Твітер Кіра Ярмиш

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