Навального затримали на паспортному контролі в «Шереметьєво»

Співробітники поліції відвели опозиціонера Олексія Навального з паспортного контролю в аеропорту Шереметьєво.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Адвокату політика Ользі Михайловій не дозволили пройти разом з ним. Поліцейські відмовилися пояснити, чи вони дійсно затримують Навального.

Трохи пізніше Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) підтвердила, що опозиціонер затриманий.

Як повідомлялося, літак авіакомпанії «Перемога», на борту якого знаходиться політик Олексій Навальнийс дружиною, приземлився в московському аеропорту «Шереметьєво».

фото: Getty Images, відео Твітер Кіра Ярмиш