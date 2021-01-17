На літак із Навальним чекають сотні активістів і журналістів, рейс затримується

Пряму трансляцію веде телеканал «Дождь», повідомляє Укрінформ.

Територія аеропорту оточена поліцією, правоохоронці проводять жорсткі затримання деяких із прибічників Навального.

"Дивно: росіянам так багато розповідали про фашистів в Україні і тут, коли прихильників Навального виганяють на вулицю (де мінус 23) скандують російському ОМОНу - фашисти.Якщо так буде продовжуватися, вони почнуть здогадуватися де справжня хунта", - пише він.

За розкладом літак рейсом з Берліна мав прибути до «Внуково» о 19.20 за московським часом.

За останньою інформацією, яку підтвердив у соціальних мережах сам Навальний, літак переспрямовано на посадку до аеропорту «Шереметьево».

Нагадаємо,

20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Авіалайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

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Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичним речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

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У грудні автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Навального зробила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

Фото: Instagram