Німеччина вимагає від Росії розслідувати отруєння Навального

Німеччина передала Росії протоколи опитувань російського опозиціонера і критика Кремля Олексія Навального, зроблені під час його перебування в цій країні на лікуванні та реабілітації, і вимагає повністю розслідувати обставини його отруєння.

Таким чином Міністерство юстиції Німеччини відповіло на чотири запити Росії про правову допомогу, передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

"Берлін передав Москві зразки та аналізи крові й тканин Навального, але через незгоду самого діяча не став передавати протоколи опитувань лікарів, які його лікували, й інформацію про стан його здоров’я. Тепер влада Росії має всю необхідну інформацію, щоб провести власне кримінальне розслідування, заявили в міністерстві і наголосили: Берлін очікує, що влада Росії «негайно вживе всіх заходів, щоб з’ясувати подробиці злочину проти Навального»", - йдеться у повідомленні.

Як заявив речник Мін’юсту Німеччини, злочин має розслідувати сама Росія, і розслідування має відповідати серйозності злочину.

Як повідомлялося, 20 серпня 2020 року Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Авіалайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили до Берліна.

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Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

У грудні автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Навального вчинила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.